Умный дом Яндекс становится все более распиареным, как очень умная и функциональная система, не имеющая аналогов и позволяющая сделать из абсолютно любой пещеры полностью автоматизированное жилье, выполняющее прихоти любого члена семьи.
Умная колонка работает по принципу выполнения голосовых команд, которые поступают после произношения специального слова. В колонку встроен микрофон, с помощью которого устройство распознает речь. Колонку чаще всего располагают комнатах, где владелец умного
Резервное копирование (бэкап) — обязательная процедура при использовании флеш — накопителей, с установленной на них системой. Флешка сегодня работает — завтра она труп, вместе со всем содержимым. Мы пишем сценарии, тратим продолжительное
Умная розетка нужна для коммутации подключенной в неё бытовой техники или любой другой нагрузки (потребитель электроэнергии) с сетью 220В. Она выступает посредником между простой розеткой и нагрузкой. Простыми словами — обычный выключатель.
Нажимаем кнопку — вода открывается, нажимаем кнопку еще раз и вода закрывается. Перед нами стоит задача удалённо управлять подачей воды. Если Вам неудобно каждый раз лезть куда-то в лючок, чтобы закрыть подачу воды, либо Вы хотите обезопасить себя
Aurora (Аврора) — это новая тема для Domoticz. Изначально планировалось, что тема будет установлена по умолчанию, но она была перенастроена и теперь используется как обычная тема. Внешний вид темы на скриншоте: Установка Загрузите файл темы.
Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — одна из самых впечатляющих и полезных современных технологий. Когда мы взялись за руки с интернетом, и он вошел в нашу повседневную жизнь, он так же начал влиять не только на нас как на пользователей
Компания Xiaomi еще в 2016 выпустила очиститель воздуха Mi Air Purifier 2, так что вышедший в свет в 2019 году Mi Air Purifier 3 это уже новое усовершенствованное поколение. Xiaomi Mi Air Purifier 3 — это последняя версия устройства (очистителя воздуха) от Xiaomi.
Монтаж wi-fi реле Sonoff Basic (на русском языке — Сонофф Басик) подразумевает его последовательное подключение в цепь питания бытового электроприбора, либо иного электронного устройства с питанием от сети 220v. Реле Sonoff Basic сохраняет информацию
Если у вас есть скрипт dzVents, который запускается при переключении устройства в Domoticz, вторым параметром, переданным функции execute, будет объект device. Кроме того, каждое устройство в Domoticz можно найти в коллекции domoticz.