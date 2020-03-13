Умный Дом Яндекса, Попытка Настройки и Стоит ли Овчинка Выделки? Умный дом Умный дом Яндекс становится все более распиареным, как очень умная и функциональная система, не имеющая аналогов и позволяющая сделать из абсолютно любой пещеры полностью автоматизированное жилье, выполняющее прихоти любого члена семьи.

Как работает умная колонка? Умный дом Умная колонка работает по принципу выполнения голосовых команд, которые поступают после произношения специального слова. В колонку встроен микрофон, с помощью которого устройство распознает речь. Колонку чаще всего располагают комнатах, где владелец умного

Резервная Копия (Бэкап) Raspberry + Domoticz Domoticz Резервное копирование (бэкап) — обязательная процедура при использовании флеш — накопителей, с установленной на них системой. Флешка сегодня работает — завтра она труп, вместе со всем содержимым. Мы пишем сценарии, тратим продолжительное

Как Работает Умная Розетка, для чего она нужна? Гаджеты Умная розетка нужна для коммутации подключенной в неё бытовой техники или любой другой нагрузки (потребитель электроэнергии) с сетью 220В. Она выступает посредником между простой розеткой и нагрузкой. Простыми словами — обычный выключатель.

Защита от протечек воды в умном доме за 15 минут (своими руками) Domoticz Нажимаем кнопку — вода открывается, нажимаем кнопку еще раз и вода закрывается. Перед нами стоит задача удалённо управлять подачей воды. Если Вам неудобно каждый раз лезть куда-то в лючок, чтобы закрыть подачу воды, либо Вы хотите обезопасить себя

Domoticz — Бесплатная Тема Оформления Aurora (Обзор + Установка) Domoticz Aurora (Аврора) — это новая тема для Domoticz. Изначально планировалось, что тема будет установлена по умолчанию, но она была перенастроена и теперь используется как обычная тема. Внешний вид темы на скриншоте: Установка Загрузите файл темы.

IoT (Интернет Вещей) Меняет Мир. Что Актуально на 2020 Год Умный дом Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — одна из самых впечатляющих и полезных современных технологий. Когда мы взялись за руки с интернетом, и он вошел в нашу повседневную жизнь, он так же начал влиять не только на нас как на пользователей

Xiaomi Mi Air Purifier 3 Обзор Очистителя Воздуха Гаджеты Компания Xiaomi еще в 2016 выпустила очиститель воздуха Mi Air Purifier 2, так что вышедший в свет в 2019 году Mi Air Purifier 3 это уже новое усовершенствованное поколение. Xiaomi Mi Air Purifier 3 — это последняя версия устройства (очистителя воздуха) от Xiaomi.

Sonoff Basic (Подключение за 10 Минут) + Настройка eWeLink Гаджеты Монтаж wi-fi реле Sonoff Basic (на русском языке — Сонофф Басик) подразумевает его последовательное подключение в цепь питания бытового электроприбора, либо иного электронного устройства с питанием от сети 220v. Реле Sonoff Basic сохраняет информацию